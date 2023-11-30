البابا: لم يسمح لي الطبيب بالذهاب إلى دبي

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قال البابا فرنسيس مازحا إنه ما زال على قيد الحياة وذلك بعد إلغاء رحلة لحضور محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي بسبب إصابته بالإنفلونزا موضحا أن الأطباء كانوا قلقين من الحر هناك على ما نقلت "فرانس برس"

وأضاف البابا لحشود في الفاتيكان وفق بيان رسمي: "كما ترون، أنا على قيد الحياة".

وتابع: "لم يسمح لي الطبيب بالذهاب إلى دبي لأن الجو حار جدا هناك وهناك تنقلات بين الحرّ والأماكن المكيّفة. وعندما تكون مصابا بالتهاب الشعب الهوائية...".

وقال: "أشكر الله أنه لم يكن التهابا رئويا. إنه التهاب حاد ومعد في الشعب الهوائية".