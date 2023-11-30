"لودريان طلب التمديد لقائد الجيش"... قسطنطين يكشف رد الوزير باسيل!

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قال المستشار السياسي والإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين للotv أنه لم يتبين ان هناك جديدا بموضوع رئاسة الجمهورية في اللقاء مع لودريان واصلا نحن متجاوبون مع المبادرات ومتقاطعون مع افرقاء برلمانيين في هذا الاطار

وكشف أن الجديد الوحيد في لقاء اليوم ان رئيس التيار فوجئ بطلب الموفد الفرنسي التمديد لقائد الجيش فكان جواب باسيل ان هذا الامر مخالف للدستور والقوانين والتيار لن يكسر المبادئ التي طالما سار على اساسها

وأضاف أننا تعودنا احترام دولة الحق والقانون من السياسة الفرنسية ولم يحصل اشكال اليوم بل استقبل لودريان بكل البروتوكول اللازم الذي تقتضيه علاقتنا مع فرنسا وهناك فقط موقف مغاير لما طلبه وهو ليس جديدا وسبق واعلنه رئيس التيار مرارا

وأكد أن المسألة ليست شخصية مع قائد الجيش بل مبدئية بعدم مخالفة الدستور والقانون وأن ما جرى اليوم لا يلغي التواصل مع فرنسا لكن لا نساوم على المسائل ذات الابعاد السيادية واذا كان غيرنا اسمعه موافقة على طلبه فنحن لسنا ملزمين بذلك