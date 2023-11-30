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كلّاس يتغيّب عن لجنة الشباب والرياضة للمرة الرابعة... أبي رميا: هذا التصرف غير مقبول!

30
NOVEMBER
2023
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اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب : بيار بو عاصي، رازي الحاج، الياس حنكش، جهاد بقرادوني، ناصر جابر، الياس اسطفان، رائد برو، وضاح الصادق، طه ناجي.
وأسف النائب سيمون ابي رميا في تصريح له بعد اجتماع اللجنة لتغيب وزير الشباب والرياضة د.جورج كلّاس عن اجتماع اللجنة للمرة الرابعة مؤكدا ان الدعوة لحضور الجلسة وجهت للوزير وفقًا للمادة ٣١ من النظام الداخلي
لمجلس النواب عبر كتاب رسمي وجّه للوزير عبر رئاسة المجلس وتسلم الوزير الدعوة من دون ان يرسل جوابًا أو يحضر .
وشرح النائب ابي رميا دعوات اللجنة للوزير المتكررة والتي لم يتجاوب مع أيّ منها. حيث ان ابي رميا تواصل مع الوزير كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية في ١٩ تشرين الأول ثم وجه كنابا رسميا بالمباشر الى الوزير كلّاس لاجتماعين وبعدها ارسل كتابًا عبر رئاسة المجلس في ٢٣ تشرين الثاني وأبلغه الامين العام للمجلس انه تم تسليم الكتاب للوزير الذي لم يجب على الدعوة ولم يحضر.
وأوضح النائب ابي رميا انه وقبل اجتماع اليوم تواصل معه وزير الثقافة محمد مرتضى مكلّفًا من الرئيس نجيب ميقاتي للوقوف عند اشكالية حضور الوزير ووعده ان الأمور ستأخذ منحى ايجابيا وان الوزير سيحضر اجتماع اللجنة اليوم كما تم التواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي واجتمع معه وكانت الاجواء ان الوزير سيحضر فرحّب بالامر حرصا منه على التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للرياضة.
وقال النائب ابي رميا:" تفاجأنا بتغيب الوزير للمرة الرابعة. ومع احترامي الشخصي للوزير اؤكد باسم اللجنة ان هذا التصرف من قبل الوزير غير مقبول وهو يشكل تماديًا في الازدراء بدور المجلس النيابي وعدم احترام للشعب اللبناني الذي أعطى وكالة لمجلس النواب لتمثيله. ان للمجلس النيابي دورًا تشريعيا ودورًا رقابيًا وهذه الطريقة بالتعاطي مع اللجنة لن نسكت عنه."
واعلن النائب ابي رميا ان اللجنة قررت طلب موعد مع الرئيس نبيه بري لإبلاغه بحيثيات الموضوع للتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي سعيًا لحضور الوزير كلّاس اجتماع اللجنة المقبل، فهذا الأمر اساسي ومطلوب من قبل الوزير احترامّا للمجلس النيابي وللشعب اللبناني.

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