دعوةٌ من "مياه بيروت وجبل لبنان" الى جميع المشتركين

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دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان جميع المشتركين الى "تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2023 وما قبل في مهلة لا تتعدى 31/12/2023 في ما خص اصدار العام 2023، بواسطة:



- الجباة المختصين.



- صناديق دوائر التوزيع.

- آلات الدفع الالكتروني Machine Pos الموجودة لدى دوائر التوزيع.



- مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال O.M.T



وتعتذر حاليا من مشتركيها عن امكانية خدمة التسديد عبر الدفع الالكرتوني على الموقع التابع للمؤسسة ebml.gov.lb او app mobile ebml ،وذلك لاسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد. ونظرا للظروف الاقتصادية الراهنة عمدت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى اصدار القرارات التالي:



1- تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2023 لفترة اقصاها كانون الاول 2025.



2- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على اصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة اقصاها كانون الاول 2025.



3- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته: - 40 في المئة لاشتراكات المياه بالعيار. 24 في المئةاشتراكات المياه بالعداد.



4- تخفيض بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة 90 في المئة.



5- تخفيض بدل تحديد اشتراك الموقت بنسبة 90 في المئة.



يعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".