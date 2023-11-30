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حزب الله لم يعط موافقته على التمديد للعماد عون او تأجيل تسريحه

30
NOVEMBER
2023
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الأنباء الكويتية: بالنسبة لقيادة الجيش نقل عن الرئيس نبيه بري انه لا خيار لملء الشغور في قيادة الجيش بعد العاشر من يناير إلا من خلال طرحين: التمديد للقائد العماد جوزاف عون أو تعيين سواه، رافضا ما يمكن تسميته بالخيار الثالث أو بتكليف الضابط الأعلى رتبة بعده.


مصادر قريبة من فريق الممانعة أكدت ان حزب الله لم يعط موافقته على التمديد للعماد عون او تأجيل تسريحه وانه لايزال يجري مشاوراته في هذا الشأن وخصوصا مع وليد جنبلاط حول تعيين رئيس للأركان يمكن ان يحل محل القائد عند حصول الشغور، لكن الزعيم الاشتراكي على تريثه في هذا الشأن مراعاة لاعتبارات كثيرة.

 

وركزت المصادر على موقف حزب الله الذي يجد صعوبة في الموافقة على التمديد للعماد جوزاف عون وهو الذي لم يدعم التمديد للواء عباس ابراهيم.

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