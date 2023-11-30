هذه هي المعلومات المستقاة من أوساط من التقاهم لودريان

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:



المعلومات المستقاة من اوساط عدد ممن التقاهم الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان فجاءت على النحو الآتي:

اولا، بالنسبة للقرار 1701، شدد موفد الاليزيه على ضرورة التزام القرار، وهذا ما بحثه مع السلطة السياسية المتمثلة بالرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين «اكدا الالتزام التام بالقرار مع الطلب بالزام اسرائيل بتنفيذه».

أما في الخلوة التي عقدها لودريان مع قائد الجيش العماد جوزاف عون، فتركّز الحديث على «اهمية استمرار الجيش في الامساك بالوضع الامني وعدم زعزعة الاستقرار»، كما تناول القرار 1701 من زاوية «استعداد المجتمع الدولي لمساعدة الجيش في كل ما يطلبه لتعزيز حضوره في منطقة جنوب الليطاني».

ولفت لودريان الى «ضرورة العودة الى الاجتماع العسكري الثلاثي في الناقورة، لان هذه الاجتماعات لها دور ايجابي في تهدئة التوتر على طول الحدود وتسهل عمل «اليونيفيل». وتحدث لودريان عن «حرص المجتمع الدولي على عدم المساس بوضعية الجيش في ظل الشغور الرئاسي».

ثانياً، بعدما حط لودريان في بكركي، كشفت المعلومات ان المسؤول الفرنسي اكد على «الاحترام الذي تكنه بلاده للبطريرك الراعي وللدور التاريخي للصرح البطريركي».

وفي الملف الرئاسي، اكد لودريان «اهمية انتخاب رئيس في أسرع وقت، لكنه لم يطرح اي اسماء مرشحة، كما انه لم يطلب من البطريرك لائحة مرشحين، بل تحدث مجدداً عن ضرورة الذهاب الى الخيار الثالث وعدم ترك البلاد من دون رئيس في وقت قد تشهد المنطقة حرباً شاملة او تسوية كبرى».

ثالثاً، أفادت المعلومات ان لودريان وفي كل لقاءاته التي عقدها تحدث عن امكانية عقد «لقاء تشاوري او حواري للتوصل الى انتخاب رئيس».

وهنا سمع الموفد الفرنسي مرات من محاوريه سواء في بكركي او المعارضة «ان مسألة الانتخاب تتطلب أمراً واحداً، الا وهو وقف التعطيل وفرط النصاب واحترام المؤسسات ونزول النواب الى المجلس وعقد جلسات متتالية، وعدم تضييع الوقت وانتظار كلمة سر من الخارج».