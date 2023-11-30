عناوين الصحف ليوم الخميس 30 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: أميركا تطلب «مكافأة» للعدو

ضغط غربي لتعديل الـ 1701



الجمهورية: مهمة لودريان معجلة... لطروحات مكررة

لودريان يؤكد على موقف "الخماسية"

النهار: لودريان: حوار رئاسي، التمديد للقائد، الـ 1701

نداء الوطن: دعم دولي للجيش لتنفيذ القرار 1701 وعدم المساس بالمؤسسة العسكرية

عرض لودريان الباهت: تشاور لـ"الخيار الثالث"

اللواء: لودريان لا جديد: لغة مشبعة بأجواء غزَّة وكلام لبناني يرسخ الانقسام!

مجلس الوزراء بين التأجيل والوعود.. والمصارف مصممة على إسقاط مشروع الحكومة

البناء: بيرنز يهندس تمديد الهدنة لبلورة جدولة للتبادل الأوسع للرجال والعسكريين / بايدن يتراجع عن اعتبار وقف النار نصراً لحماس ويقول إن الحرب مطلبها / حشود سياسية وشعبية في تعزية رعد… وحمدان لـ«الميادين»: اهتمام بجورج عبدالله /

l'orient le jour: À l’ombre de la guerre de Gaza, un package deal se dessine au Liban