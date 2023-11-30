أسرار الصحف ليوم الخميس 30 تشرين الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تتداول أوساط إعلامية أميركية وجود تقدّم حقيقيّ في محادثات الدوحة التي يقودها مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز لتمديد الهدنة ووضع جدولة كاملة لمعادلة تبادل الأسرى بصورة تتيح هدنة ممتدّة لما بعد نهاية العام وتفتح طريق البحث السياسيّ عن مخرج من مأزق الحرب. وتضيف أن إيفاد الرئيس جو بايدن لوزير خارجيته أنتوني بلينكن إلى تل أبيب يهدف لتسهيل مهمة بيرنز الذي تولى الملف بدلاً من بلينكن ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان بعد فشل الحرب وخطة الردع.



خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن توقيت نشر الخارجية الفرنسية لتصريح رسمي عن مساعٍ فرنسيّة لفرض عقوبات أوروبيّة مشدّدة على قادة حركة حماس على خلفية التضامن مع “إسرائيل” والموقف من طوفان الأقصى تسبّب بإرباك مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان في السعي لتسهيل إطلاق المحتجزين الفرنسيين لدى حركة حماس عبر الطلب إلى المعنيين في لبنان بعدم السعي لدى حماس لإدراج الإفراج عن الأسير اللبناني جورج عبدالله ضمن التبادل.













اللواء: أسرار

لغز

تفاعلت أجواء الغضب لدى أهل بيروت وساكنيها والمستأجرين من الجباية العشوائية لرسوم البلدية، سواء استحداث رسم المجارير أو ضرب رسوم العام الماضي بأكثر من 66 مرة في عدد من الأحياء!



غمز

لم يسمع موفد عربي كلاماً، يمكن توظيفه، في مهمة التسريع بانتخاب رئيس «جديد للجمهورية» من ضمن ما بات يُعرف «بالخيار الثالث»..



همس

لوحظ غياب سفيرة دولة كبرى عن المشهد منذ أيام، لأسباب غير واضحة، وما إذا كانت تتعلق بوظيفتها الجديدة في الأمم المتحدة..



نداء الوطن: خفايا

يجري بعض المصارف اتّصالات مع مستثمرين لبنانيين يعملون في الخارج من باب إقناعهم بمدّهم بالقروض من فروعها في الخارج، بينما ترفض تسديد مستحقاتها للمودعين في الداخل.

تبيّن أن وزير الداخلية والبلديات قد ضيّق حدود الخدمات عبر وزارته لعدد من نواب الشمال لأن هؤلاء كانوا يردّون الجميل في هذه الخدمات لرئيس الحكومة وليس لوزير الداخلية.

تزداد الترجيحات أن مقتل المسؤولين العسكريين الخمسة من «قوات الرضوان» التابعة لـ»حزب الله» في بلدة بيت ياحون الجنوبية، عائد إلى دور «مخبِرين» في المنطقة، وليس مجرّد تعقّب إسرائيلي كما أشيع في الساعات الأولى للعملية.