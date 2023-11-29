لا عنوان يتقدم على جولة لودريان

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لا عنوان يتقدم اليوم على جولة جان ايف لودريان الرابعة على المسؤولين اللبنانيين.

اما مضمون الجولة، فيُستشف من مصدرين غير لبنانيين:

الاول، الاجتماع الذي عقده الموفد الرئاسي الفرنسي مع المستشار الملكي السعودي نزار العلولا قبل انتقاله الى بيروت، والذي يؤشر بشكل واضح الى البحث في الملف الرئاسي… والثاني، الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس لمناسبة عيد الاستقلال، والتي تتضمن اشارات واضحة الى اهتمام باريس باستقرار الجنوب والحفاظ على تماسك المؤسسات العسكرية والامنية، فضلا عن الرئاسة.

وفي وقت عقدت الحكومة الميقاتية اليوم جلسة حيَّدت نفسها مجدداً عن عنوان التمديد، سواء لقائد الجيش او حتى للمدير العام للامن العام بالإنابة، بدأ الموفد الفرنسي لقاءاتها لتي يستكملها غداً.

وفي وقت يلتقي لودريان الحادية عشرة من قبل ظهر الغد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، جددت الهيئة السياسية في التيار دعوة الكتل النيابية الى تحرّكٍ وتلاقٍ حقيقي يفضي الى إنتخاب رئيس للجمهورية يتناسب مع الحاجات الوطنية والوضع الاقليمي والداخلي الذي يتطلّب وجود رئيس جمهورية على اي طاولة مفاوضات، اضافة الى وجود حكومة فاعلة… وإذ رحبت الهيئة بأي مساعدة خارجية لما فيه مصلحة اللبنانيين، اكدت أن الإستحقاق الرئاسي هو قبل أي شيء آخر شأن سيادي لبناني، تتحمل الجهات المعنية به المسؤولية عن التأخير في إنجازه والانعكاسات المترتبة على ذلك .