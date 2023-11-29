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الهيئة السياسية في التيار تبدي إرتياحها لحصول الهدنة في غزة وإنسحابها على جنوب لبنان...وتشدد على عدم إقفال ملفات الفساد

29
NOVEMBER
2023
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عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:

1- تبدي الهيئة إرتياحها لحصول الهدنة في غزة وإنسحابها على جنوب لبنان وتأمل في أن تؤدي الإتصالات والضغوط الدولية الى تحويلها الى وقف دائم لإطلاق النار تمهيداً لإنطلاق العملية السياسية على أساس القرارات الدولية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والتي من دونها لا سلام دائم ولا استقرار في الشرق .

2 - تجدّد الهيئة السياسية دعوة الكتل النيابية الى تحرّكٍ وتلاقٍ حقيقي يفضي الى إنتخاب رئيس للجمهورية يتناسب مع الحاجات الوطنية والوضع الاقليمي والداخلي الذي يتطلّب وجود رئيس جمهورية على اي طاولة مفاوضات اضافة الى وجود حكومة فاعلة وإذ ترحب الهيئة بأي مساعدة خارجية لما فيه مصلحة اللبنانيين، تؤكد أن الإستحقاق الرئاسي هو قبل أي شيئ آخر شأن سيادي لبناني ، تتحمل الجهات المعنية به المسؤولية عن التأخير في إنجازه والانعكاسات المترتبة على ذلك .

3 - وتعتبر الهيئة أن الحرب القائمة لا يجوز إطلاقاً أن تكون سبباً في إهمال الإستحقاقات الحيوية ووضع خطة إنقاذ مالية وإقتصادية والقيام بالاصلاحات اللازمة والمطلوبة للنهوض المالي والاقتصادي.

4 - تحذّر الهيئة من إستمرار إقفال الدوائر العقارية في محافظة جبل لبنان نظراً لضررها على الخزينة وعلى المواطن وتدعو الى إيجاد حلّ يعيد العمل الى الدوائر من دون أن يؤثر ذلك في مسار التحقيق القضائي الجاري مع عدد من الموظفين . وتعتبر الهيئة السياسية أن الحلول متوفرة وأصحاب الشأن يعرفوها.

كما تؤكد الهيئة السياسية عدم إقفال ملفات الفساد وعلى مواصلة الضغط في ملف التدقيق الجنائي لكشف أسباب الإنهيار المالي والمسببين له، وكذلك في قضية إنفجار مرفأ بيروت لكي يصل التحقيق فيها الى خواتيمه وتبدأ محاكمة من تثبت مسؤوليته في هذه الجريمة .

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