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قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من اللجان المشتركة: "عنوان المرحلة بلبنان اليوم "التسابق لرفع المسؤولية" وبالنهاية تحميل نتيجتها للمواطن لانو الحلقة الأضعف. شفناها بالضرائب بمشروع الحكومة للموازنة وبإقفال المرافق العامة من نافعة ودوائر عقارية وشلل القطاع الصحي و الادارة بشكل عام وفقدان الدواء وصرف اموال حقوق السحب بحساب خاص بمصرف لبنان وحجز اموال المودعين من ٤ لما أسمته الحكومة "بصندوق استرجاع الودائع"…"

وأضاف: "بكلمة واحدة: مش مستعدين يعملوا شي ومدورين ماكينات التبرير والفبركة لتغطية عجزهم لذلك ما رح نقبل اي تنظير او سبب او شعار للاستمرار بإقفال الدوائر العقارية في المتن وجبل لبنان ولعدم تأمين الدواء للمواطن."

وأكمل كنعان: "وقفوا هالمسرحية وتحملوا مسؤولياتكم! وللي عم يسأل عن مكافحة الفساد بالقطاع العام بهديه هالفيديو من ال ٢٠١٨ وبقلو المشكلة مش بالقوانين ولا بالرقابة بل بالمحاسبة وبالتنفيذ واحترام الحكومات للحقوق والقوانين."