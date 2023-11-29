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رياح ناشطة وطقس خريفي مستقر!

29
NOVEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا.
وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة ويستمر حتى نهاية الاسبوع ، يتحول الى دافىء يوم الاثنين حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23  في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.
معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الاربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما تنسط الرياح مساء.
الخميس:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا.
الجمعة: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر كانون الأول.
-الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65%

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,22
-ساعة غروب الشمس:  16,30

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