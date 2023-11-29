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«البنتاغون»: المقاومة تستغل الحرب على غزة لدفع أميركا للانسحاب من سورية والعراق

29
NOVEMBER
2023
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الوطن السورية: رأت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن المقاومة في المنطقة التي وصفتها بــــ«وكلاء إيران» تستغل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لدفع واشنطن لسحب قواتها المحتلة من سورية والعراق الذي اعتبرت أن وجودها فيه جاء بدعوة من الحكومة العراقية، على حين لم تأت على ذكر سبب انتشار تلك القوات المحتلة في الأراضي السورية.

 

وقال السكرتير الصحفي لـ«البنتاغون»، العميد بات رايدر في مؤتمر صحفي مسجل نشره «البنتاغون» مساء الإثنين حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس: إن «وكلاء إيران يستغلون «الحرب» الدائرة في غزة لدفع أميركا نحو الانسحاب من سورية والعراق».


وزعم أن المقاومة التي وصف مقاتليها بـــ«وكلاء إيران» تحاول الاستفادة من الحرب في غزة لتحقيق أهدافها الخاصة!


وأضاف رايدر إنه في حالة العراق وسورية، تطمح هذه الجماعات (المقاومة) منذ فترة طويلة لرؤية القوات الأميركية (المحتلة) تغادر، بحسب رايدر الذي أشار إلى أن وجود قوات بلاده في العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية، ويركز فقط على ما سماها هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، من دون الإشارة إلى مبررات انتشار تلك القوات المحتلة في سورية.


وأشار إلى أن أحدث هجوم للمقاومة على قواعد الاحتلال الأميركي غير الشرعية في سورية والعراق كان في 23 من الشهر الجاري، تزامناً مع الهدنة التي سرت في فلسطين المحتلة بين حركة «حماس» وكيان الاحتلال الإسرائيلي.


وغالباً ما كانت المقاومة تستهدف قواعد قوات الاحتلال الأميركي غير الشرعية في سورية لإجبارها على الخروج من البلاد، لكن ومع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كثفت المقاومة خاصة «العراقية» من عمليات استهدافها لتلك القواعد في سورية والعراق تضامناً مع غزّة في معركة «طوفان الأقصى» التي خاضتها المقاومة الفلسطينية وانتقاماً من الولايات المتحدة لوقوفها مع الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه عليها.
وسبق أن أكدت المقاومة أنه لن يكون هناك وقفٌ لعملياتها، إلا «عبر وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزّة».

الوطن السورية
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