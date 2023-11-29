عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2023

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الأخبار: غزة... وقف النار على الطاولة





نداء الوطن: "الحزب" يحمّل الدولة "واجب التعويض" عن الضحايا وآلاف الممتلكات

خريطة فرنسية - سعودية للرئاسة وماكرون: "يجب تجنّب الأسوأ"



النهار: لودريان ينقل اقتراحين: مؤتمر أو جلسة مفتوحة... ماكرون: عواقب وخيمة لتمدد الصراع إلى لبنان



البناء: اجتماع مخابراتي برعاية قطرية يضم أميركا ومصر و»إسرائيل» بحثاً عن مخرج / جيش الاحتلال يعترف بالفشل: 1000 جريح في غزة 200 منهم جروحهم خطيرة / «الميادين» تؤبّن شهداءها: دعوى لبنانيّة للمحكمة الجنائية في قضايا اغتيال الصحافيين /





اللواء: لودريان - العلولا: توافق على انتخاب رئيس قبل نهاية العام

إعتراض مصرفي على «دمج المصارف».. وتعويضات أضرار الحرب تداهم الحكومة

الجمهورية: ماكرون لـ ميقاتي: الرئيس والحكومة ملحان



l'orient le jour: Les autres groupes armés ayant participé à l’attaque du 7 octobre avec le Hamas