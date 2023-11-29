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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2023

29
NOVEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي في جلسة استماع إن التقارير التي وصلته عن اتجاهات الرأي العام تجاه ما يجري في غزة تقول إن الغالبية الأميركية تصبح أكثر راديكالية في موقفها من حرب غزة، وتنتقل تدريجياً من انتقاد الوحشية الإسرائيلية الى تأييد القضية الفلسطينية بما في ذلك حق المقاومة وأن نسبة لا يُستهان بها باتت تؤيد حركة حماس وتصفها بحركة التحرّر الوطنيّ.


خفايا

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان لا صلة لها بالملف الرئاسي إلا من حيث العنوان وهي تهدف إلى استكشاف ما اذا كان لبنان قد طلب من حركة حماس إضافة ملف الإفراج عن المناضل جورج عبدالله إلى ملف تبادل الأسرى واشتراط ذلك لإتمام إطلاق سراح الفرنسيين المحتجزين في غزة باعتبار الملف أولوية رئاسية فرنسية الآن.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

تسجّل جهات دولية على مرشح معروف وغير معلن، أنه وضع رصيده بالكامل مع عاصمة عالمية ذات تأثير واسع.


غمز

رغم انتظام العمل في بعض المؤسسات العامة، إلاّ أن عقود المصالحة ما تزال تؤخر مستحقات ذوي الحقوق، أكثر من الوقت المحدّد عادة..


همس

تساءلت أوساط دبلوماسية عن سرّ التقارب بين دولة كبرى وأخرى إقليمية نافذة، في ضوء تطورات الأوضاع المرتبطة بحرب غزة.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

قبل ساعات من وصول الموفد الفرنسي حاول بعض القوى السياسية الاطلاع على موقف مرجع روحي وما اذا كان سيطرح أسماء مرشحة للرئاسة، فكان الجواب: عندما يصل الضيف نقرر.

 

جرى تواصل بين عدد من النواب للعمل على التصدي لمحاولة «حزب الله» تحميل الدولة كلفة أضرار الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب.

 

تقصّد مرجع روحي الغمز أمام وفد ديني زاره، من قناة بعض الأطراف التي تهاجمه وفق أجندة سياسية وتحظى بغطاء هذا الوفد.

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