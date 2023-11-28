تعميم من وزير التربية إلى المدارس والثانويات

"بمناسبة "

للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يصادف يوم الأربعاء الواقع فيه 29/11/2023، وبمناسبة "يوم المعلم العربي لمقاومة التطبيع" الذي يصادف يوم الأربعاء الواقع فيه 06/12/2023، وفي ظل العدوان الغاشم الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والجنوب اللبناني، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والمطالبة بحقوقه المشروعة لبناء دولة مستقلة تحافظ على وجوده وعلى أرضه ليعيش حياة الكرامة والعزة، ومن أجل تعريف التلاميذ على هذه القضية العربية المحقة وعلى تضحيات الشعب الفلسطيني المقاوم، وعلى الأثر السلبي للتطبيع على الشعب الفلسطيني خاصة والعربي عامة. لــذلـك، فإن

تدعو جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة إلى الطلب من الأساتذة والمعلمين تخصيص حصة دراسية واحدة لشرح القضية الفلسطينية وضرورة التضامن معها وأهمية مقاومة التطبيع، إحياء للمناسبتين المذكورتين أعلاه".