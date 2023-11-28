ثلاثة عناوين مرتبطة بمضمون زيارة لودريان

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بعد تمديد هدنة غزة ليومين، وعلى وقع الهدوء المتواصل في الجنوب، تستقطب الزيارة التي يقوم بها لبيروت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اهمية كبرى، ليس لأنها تحمل الحل السياسي المنشود، بقدر ما ترمز اليه من اعادة تحريك الاهتمام الخارجي بالازمة اللبنانية بعد طول ركود بفعل تداعيات احداث 7 تشرين الاول.

وفي هذا السياق، تقاطعت المعطيات المرتبطة بمضمون الزيارة عند ثلاثة عناوين:

الاول، الوضع الحدودي وسبل ضمان الاستقرار

الثاني، رئاسة الجمهورية واعادة تكوين المؤسسات

والثالث، الحرص على تماسك المؤسسات العسكرية والامنية في ظل الخلافات العميقة حول سبل التعاطي مع حالات الشغور

وهذه المواضيع الثلاثة حضرت بشكل واضح في صلب الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس حكومة تصريف الاعمال اليوم في مناسبة عيد الاستقلال، مشدداً على أن تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أمران ملّحان، ومؤكداً أن ممثله الشخصي سيواصل العمل في هذا الاتجاه، فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يعاني منه في المقام الاول الشعب اللبناني.

اما على المستوى المحلي، وفي انتظار نتائج زيارة الموفد الفرنسي، فبرز اليوم موقف لرئيس لجنة الدفاع النيابية النائب جهاد الصمد، حليف الثنائي، والقريب من رئيس المردة، حيث جزم باستحالة قانونية سواء امام تأجيل تسريح قائد الجيش او التمديد لشخصه عبر مجلس النواب. ولفت في موقف الصمد رفض حاسم للمس بصلاحيات وزير الدفاع الوطني، وربطه ذلك باتفاق الطائف، وتحذيره رئيس الحكومة الذي يفترض ان يكون الحريص الاول على الطائف، من اي محاولة للالتفاف على صلاحيات الوزير.