living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثلاثة عناوين مرتبطة بمضمون زيارة لودريان

28
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد تمديد هدنة غزة ليومين، وعلى وقع الهدوء المتواصل في الجنوب، تستقطب الزيارة التي يقوم بها لبيروت الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان اهمية كبرى، ليس لأنها تحمل الحل السياسي المنشود، بقدر ما ترمز اليه من اعادة تحريك الاهتمام الخارجي بالازمة اللبنانية بعد طول ركود بفعل تداعيات احداث 7 تشرين الاول.
وفي هذا السياق، تقاطعت المعطيات المرتبطة بمضمون الزيارة عند ثلاثة عناوين:
الاول، الوضع الحدودي وسبل ضمان الاستقرار
الثاني، رئاسة الجمهورية واعادة تكوين المؤسسات
والثالث، الحرص على تماسك المؤسسات العسكرية والامنية في ظل الخلافات العميقة حول سبل التعاطي مع حالات الشغور
وهذه المواضيع الثلاثة حضرت بشكل واضح في صلب الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس حكومة تصريف الاعمال اليوم في مناسبة عيد الاستقلال، مشدداً على أن تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أمران ملّحان، ومؤكداً أن ممثله الشخصي سيواصل العمل في هذا الاتجاه، فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يعاني منه في المقام الاول الشعب اللبناني.
اما على المستوى المحلي، وفي انتظار نتائج زيارة الموفد الفرنسي، فبرز اليوم موقف لرئيس لجنة الدفاع النيابية النائب جهاد الصمد، حليف الثنائي، والقريب من رئيس المردة، حيث جزم باستحالة قانونية سواء امام تأجيل تسريح قائد الجيش او التمديد لشخصه عبر مجلس النواب. ولفت في موقف الصمد رفض حاسم للمس بصلاحيات وزير الدفاع الوطني، وربطه ذلك باتفاق الطائف، وتحذيره رئيس الحكومة الذي يفترض ان يكون الحريص الاول على الطائف، من اي محاولة للالتفاف على صلاحيات الوزير.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   