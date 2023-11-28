بو حبيب من روما: شعرت بقلق فاتيكاني على الوضع في لبنان

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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب بعد لقائه امين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في روما، أن لا حل سوى حل الدولتين في فلسطين، مشدداً على ضرورة استمرار الهدنة وصولاً الى وقف اطلاق نار دائم.

وقال بو حبيب: “شعرت بقلق فاتيكاني على الوضع في لبنان والمراوحة السياسية في الوضع اللبناني”، مضيفاً: “كما – لمست تفهم الفاتيكان لموقف لبنان من موضوع النزوح ورغبته في المساعدة”.

ومن المقرر أن يعود الوزير بوحبيب من روما الى بيروت غداً بعد انهاء جولة اتصالات دبلوماسية تخللها عدة محطات في كل من بروكسل ولاهاي وبرشلونة.