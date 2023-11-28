"رواتب العيد"... مذكرة من المالية!

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل مذكرة تتعلق بدفع مخصصات ورواتب ومعاشات شهر كانون الثاني 2024 وأجور شهر كانون الاول 2023 جاء فيها: "لمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، يطلب من مديرية الصرفيات ومديرية الخزينة كل في نطاق إختصاصه العمل على إنجاز معاملات الصرف والدفع للمخصصات والرواتب الشهرية الملحقة والمتممة لها عن شهر كانون الثاني 2024".



وأضاف، "كذلك أجور الاجراء والمتعاقدين وسائر الأجور التي تستحق آخر شهر كانون الأول 2023، وذلك فقط بالنسبة لمستندات التصفية المسلمة الى مديرية الصرفيات لغاية 11/12/2023 كحد أقصى، على ان تكون جاهزة للدفع مع معاشات التقاعد اعتبارا من 21/12/2023".



وتابعت المذكرة، "أي مستندات ترد بعد 11/12/2023 سوف تنجز في نهاية شهر كانون الثاني 2024 ممن دون أي استثناءات".