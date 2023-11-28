نواب كسروان - الفتوح بحثوا في مسألة الدوائر العقاريّة المقفلة في جبل لبنان: لإيجاد حلّ جذري في أسرع وقت ممكن

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عقد نواب كسروان - الفتوح، ندى البستاني، فريد هيكل الخازن، سليم الصايغ، نعمة افرام وشوقي الدكاش إجتماعًا في مجلس النواب لدرس المواضيع التي تُعنى بالمنطقة وأهلها، لاسّيما في ما يتعلّق بمسألة الدوائر العقاريّة المقفلة في جبل لبنان.

وشدد المجتمعون في بيان على "ضرورة إيجاد حلّ جذري لإعادة فتح الدوائر العقاريّة في جبل لبنان في أسرع وقت ممكن. فالإقفال اثّر سلباً على الاقتصاد الوطنيّ، وحال دون إنجاز معاملات المواطنين العقارية وتسديد الرسوم المعتمدة راهناً، كما حرمان الخزينة مداخيل إضافيّة، وتعطيل أعمال العديد من القطاعات".

وطالب المجتمعون" الحكومة ووزير الماليّة بضرورة التعاطي مع جبل لبنان إسوة بالمناطق الأخرى". وحذروا من "الاستخفاف بهذا الملف، علماً انّه تمّ تقديم إخبارات بتجاوزات ومخالفات في باقي المناطق من دون ان يحرّك احد ساكناً"، سائلين:" هل إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان حصراً هو استهداف لهذه المنطقة لما تمثّله؟ وهل يجوز عرقلة شؤون المواطنين بهذا الشكل التعسّفي؟ ".

كما طالب النواب المجتمعون ب"إتمام معاملات المواطنين العالقة داخل الدوائر العقارية وتسديدها وفق الرسوم التي كانت سارية في حينها"، ودعوا "الحكومة ووزير المالية والمدير العام للدوائر العقارية إلى التنبّه لهذه النقطة الجوهرية، والعمل على حلّها بشكل فوري وأن تكون ضمن سلّم الأولويّات".

و تمنّى النواب المجتمعون على الموظفين" العودة السريعة لإستئناف مهامهم بشكل طبيعيّ التزاماً للقوانين المرعيّة الاجراء"، وعبّروا عن "تفهّمهم للوضع"، آملين من وزير المالية "ايجاد الآلية القانونية لتسهيل عودتهم لمزاولة عملهم واعادة الامور الى نصابها الصحيح لتسيير شؤون المواطنين".

وختم نواب كسروان - الفتوح بيانهم مؤكدين "ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة هذه المسألة كما شؤون المنطقة كافة".