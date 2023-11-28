بالصور- "بحضور الوزير باسيل"... لقاء الاحزاب الوطنية يعقد اجتماعه الدوري في المقر العام للتيار الوطني الحر. (بعدسة الزميل جورج الفغالي)

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عقد لقاء الاحزاب الوطنية اجتماعه الدوري في المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي بحضور رئيس التيار النائب جبران باسيل



يضم لقاء الاحزاب: الحاج محمود قماطي عن حزب الله، الدكتور علي غريّب عن حزب البعث العربي الاشتراكي، مهدي مصطفى عن الحزب العربي الديمقراطي و هو مقرر لقاء الأحزاب، المحامي احمد مرعي عن حزب الإتحاد، بارور ارسان عن حزب الطاشناق، الشيخ شريف توتيو عن جبهة العمل الإسلامي، الصحافي حسين عطوي عن رابطة الشغيلة، عصمت العريض عن حزب التوحيد و هو نائب منسق لقاء الأحزاب، محمد المهتار عن الحزب الديمقراطي اللبناني، الأمين قاسم صالح عن الحزب السوري القومي الإجتماعي، المحامي علي عبد الله عن حركة أمل، فؤاد حسن عن المرابطون.



