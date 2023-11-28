في زوق مصبح... مروّج دولارات أميركيّة مزيّفة بقبضة القوى الامنية

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توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية في قوى الأمن الدّاخلي عن قيام شخص على متن سيّارة نوع "Skoda" بترويج دولارات أميركيّة مزيّفة على عددٍ من المتاجر في بلدة ذوق مصبح.



وبعد رصدٍ وتعقّب، نصبت قوّة من المجموعة كمينًا محكمًا وأوقفت السّيّارة بقيادة المدعو ج. ض. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)، وضبطت في حوزته أوراقاً نقديّة مزيّفة بقيمة /500/ دولار أميركي.



وتم تسليم الموقوف إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييّض الأموال، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.