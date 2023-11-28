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إليكم طقس الأيام القادمة!

28
NOVEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، وضباب على المرتفعات صباحا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال النهار بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، لكنها تبقى متدنية خلال الليل ودون معدلاتها الموسمية، مع انخفاض في نسبة الرطوبة ونشاط في سرعة الرياح ابتداء من الظهر. وجاء في النشرة الاتي:
 
الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية حتى مساء اليوم، حيث يتحسن تدريجيا ويتحول الى خريفي مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة بدءا من صباح الغد ويستمر حتى نهاية الاسبوع.
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و20 في زحلة. تحذير: من خطر تكون الجليد على المرتفعات بدءا من 2000 متر وما فوق.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الثلاثاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي هي دون معدلاتها الموسمية، من المتوقع أن تهطل امطار خفيفة محلية في المناطق الشمالية واحتمال تساقط ثلوج على ارتفاع 1800 متر. يتحول الطقس بعد الظهر الى غائم جزئيا، ونحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 2000 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.
 
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، وضباب على المرتفعات صباحا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال النهار بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، لكنها تبقى متدنية خلال الليل ودون معدلاتها الموسمية، مع انخفاض في نسبة الرطوبة ونشاط في سرعة الرياح ابتداء من الظهر.
 
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة كما تبقى الرطوبة منخفضة.
 
الجمعة: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل.
 
-الحرارة على الساحل من 16 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 17درجة، في الداخل من 7 إلى 16 درجة.
 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و35 كم/س نهارا، ومتقلبة ضعيفة ليلا.
 
-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات.
 
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%
 
-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:23 درجة.
 
-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق
 
-ساعة شروق الشمس: 6،22
 
-ساعة غروب الشمس: 16،30
 
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