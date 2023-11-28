عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: تمديد التبادل: المقاومة ترسّخ صورة النصر

وثائق سرية عن نية الإحتلال تنفيذ إجتياحات عسكرية

بايدن: الاعتراف بدولة فلسطين يحتاج إلى مـوافقة المسيح!



نداء الوطن: الهدنة الممدّدة تكشف عن أضرار المواجهات والعجز عن معالجتها

ملف الجنوب مفتوح دولياً و"الحزب": إسرائيل يجب أن تُمحى

النهار: فائض الشكوك والمتاريس... في انتظار لودريان



الجمهورية: الموفدون يستعجلون إختراق جدار التعطيل

تمديد الهدنة وإطلاق المزيد من الأسرى والرهائن



اللواء: إهتمام دولي بفصل الهدوء في الجنوب عن غزة

مجلس وزراء «مالي غداً».. وتقاذف كرة الشغور في القيادة بين المجلس والحكومة





البناء: تمديد الهدنة ليومين واحتمال بلوغها عشرة أيام قبل الدخول في استعصاء التبادل نتنياهو يتوجس من محاولات إزاحته… وانقسامات عميقة حول العودة إلى الحرب احتفالات الضفة الغربية بالأسرى المحررين تُحرج السلطة وتسبب غضب الاحتلال

l'orient le jour: 11 otages israéliens relâchés contre 33 prisonniers palestiniens libérés ; trêve prolongée de 2 jours : le point sur la situation au 52e jour de la guerre Hamas-Israël