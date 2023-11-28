أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال إعلاميّون روس في مواقع مقرّبة من الكرملين إن موسكو ستبدأ بالتعامل مع كل ما يتصل بالقضية الفلسطينية في الهيئات الدولية وفق ضوابط ترتبط بحاصل الإجماع الفلسطيني ولن تبقى مرجعيّة السلطة الفلسطينية أحادية في تحديد ما يؤيده و يرفضه الجانب الروسيّ في المداولات الدولية، كما كان الحال قبل حرب غزة ودعت إلى بلورة موقف فلسطيني موحّد من القضايا الرئيسية المرشحة للبحث لضمان التأييد المطلوب من الأصدقاء وتسهيل مهمتهم.



خفايا

قال مصدر دبلوماسي على صلة بملفات التفاوض حول صفقة تبادل الأسرى إن تمديد اليومين الإضافيين للهدنة وفق شروط التبادل السابقة أي واحد مقابل ثلاثة قد يكون آخر تمديد وفق هذه القواعد التي تُعتبر بالنسبة للمقاومة غير صالحة بعد الانتهاء من تسليم غير العسكريين. وإن الاتفاق على مبدأ الكل مقابل الكل يجب أن يسبق البدء بإطلاق سراح الأسرى العسكريين لجيش الاحتلال وفق جدول بالأسماء لكل مرحلة مقبلة. وهذا قد يُعقّد التجديد المقبل.

اللواء: أسرار

لغز

لا مؤشرات عملية توحي بأن مساعي القمة الروحية الإسلامية - المسيحية يمكن أن تسفر عن موعد خلال الشهر المقبل؟!



غمز

يدور لغط في دوائر المالية، والمؤسسات الرسمية الضامنة حول كيفية وضع مرسوم الاستفادة من الانتاجية الوظيفية موضع التنفيذ..



همس

حسب ما رشح من معلومات دبلوماسية، فإن الموفد الفرنسي القادم، يسعى من بين ما يسعى إليه إلى تقديم توضيحات وشروحات حول ما أحاط بالموقف الفرنسي من شبهات مع بدايات حرب غزة!

نداء الوطن: خفايا

رئيس ووريث حزب عريق يستدعي رؤساء أقاليم سابقين من الممتعضين والمبتعدين لإقناعهم بإعادة نائب ووزير سابق إلى رئاسة إقليم بقاعي.

عندما سُئل مرجع مسؤول عن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفترض اجراؤها في ايار المقبل، كان جوابه أنّ مصيرها قد يكون مماثلاً لما حصل في العام الماضي.





الجمهورية: أسرار

أولوية الخارج

لم تعد أولوية الخارج فقط رئاسية في لبنان، إنما منع تمدُّد الحرب.





لا غالب ولا مغلوب

يتم البحث عن صيغة لا غالب ولا مغلوب في إستحقاق غير مدني.



هذا ما كشفه "دبلوماسيّ واسع الإطلاع"...

كشف دبلوماسي واسع الإطلاع أن زيارة موفد أجنبي إلى بيروت في هذا الوقت هي للقول بـ"أننا لم ننسَ لبنان"، وليس من أجل استحقاق حسّاس.