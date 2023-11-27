فريد البستاني للـNBN: الموازنة غير اصلاحية

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رأى رئيس لجنة الإقتصاد النيابية فريد البستاني في حديث للـNBN أن "الموازنة غير اصلاحية". وقال: "هي ليست فقط ضريبية بل تدميرية للبلد. وهناك مصادر يمكن لحظها لزيادة الايرادات من دون فرض ضرائب إضافية، والمطلوب بإلحاح توحيد سعر الصرف واعادة هيكلة المصارف". واعتبر أنه "لا يزال متسع للوقت قبل ١٠ كانون الثاني موعد تقاعد قائد الجيش"، قائلاً: "لنستغل الايام الفاصلة لانتخاب رئيس ولنوظّف كل الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف". الى ذلك رأى البستاني "ألا حل رئاسيا إلا بتوافق الغالبية على ما بات يعرف بالخيار الثالث، مضيفاً: "لا أوافق على نظرية أن المشكلة مسيحية - مسيحية وإلا كان انتخُب أزعور في حزيران الفائت كثمرة للتقاطع المسيحي عليه".