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حجّار يذكّر بموقف لبنان من النزوح السوري: هو البلد الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين

27
NOVEMBER
2023
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حجار يذكر بموقف لبنان من النزوح السوري:

كتب وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة نصريف الأعمال هيكتور حجّار عبر حسابه على منصّة "أكس":

شاركت اليوم في افتتاح الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية في القاهرة، بدعوةٍ من الأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة. خلال كلمتي، شدّدت على أننا ضدّ أي عملية تهجير جديدة سواء للفلسطينيين من أرضهم او للبنانيين من قراهم، ونحن مع ايجاد حلول سياسية مبنية على العدالة والحقوق وبعيدة كل البعد عن مشاريع اغتصاب الارض تحت أي مسوّغ. أما بالنسبة لملفّ النزوح السوري، ذكّرت بأن لبنان، البلد الصغير بمساحته وعدد سكانه، هو البلد الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، والبلد الأول في العالم الذي يوازي فيه عدد السكان عدد اللاجئين و النازحين ما يقارب نصف عدد سكانه، ما أدّى إلى تداعيات جمّة على كل المستويات. وختمت كلمتي داعياً الدول العربية إلى تعزيز التضامن العربي في وجه المخاطر المحدقة بالمنطقة حفاظاً على أمن الشعوب والبلدان العربية قائلاً: "لا لتفتيت المنطقة الى دويلات متناحرة، لا للتغيير الديموغرافي ولا للتهجير والانتقال القسري للسكان".
 

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