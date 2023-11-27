رئيس "جديد" للمجلس الإسلامي العلوي

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تمت إنتخابات رئاسة المجلس الإسلامي العلوي و11 عضوا للهيئتين الشرعية التنفيذية، بإشراف لجنة للاشراف على الانتخابات المكونة من الهيئتين السابقتين والنائبين حيدر ناصر وأحمد رستم، وذلك في مدرسة الأمريكان في جبل محسن طرابلس.



وفاز الشيخ علي محمود قدور برئاسة المجلس بعد نيله 11صوتا وشحادة العلي بمنصب نائب الرئيس بـ 6 أصوات من أصل 13 هم 11 عضوا والنائبان ناصر ورستم.



أما الفائزون بعد تصويت الهيئة العامة المكونة من 114 عضوا، هم المشايخ: آصف العلي، محمد عبد الكريم عبد الكريم، محمد عبد الرحمن علي، حامد زغبور وعلي حامد عبدو بعضوية الهيئة الشرعية. وفوز كل من محمد داغر، علي حمود، علي أعد، حيدر مظلوم، اسامة رمضان ونضال محمد بعضوية الهيئة التنفيذية.



وتتألف الهيئة العامة من 114 عضوا هم: النائبان ناصر ورستم، والنواب السابقون ورؤساء بلديات وأساتذة جامعيون، وحملة اجازات، واعضاء مجالس ادارة عامة ورؤساء جمعيات.