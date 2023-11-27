"لا نريد للبنان أن ينخرط في الحرب"... سليم عون: نفتخر بما فعلناه مع الحزب بالوقوف في وجه الفتنة

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قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون لهنا بيروت أن واحد من أقوى جيوش المنطقة لا يستطيع أن يُكمل اليوم ولن يصل الى الحلول في ظل تصرفاته الإجرامي, وأن الشعوب الإقليمية والغربية ترفض إجرام الجيش الإسرائيلي والجو العام في "إسرائيل" ليس راضياً بالرغم من الدمار الكبير في غزة ونشهد اليوم تحولاً كبيراً لكن الأمر يحتاج الى الوقت

وأضاف: اليوم تم تكريس فكرة سقوط صفقة القرن وحماس تدافع عن شعب مقهور لم يبقى أمامه أي خيار سوى المقاومة ويجب أن تفهم "إسرائيل" أن طريقتها هذه لن تجلب السلام, وأن المقاومة في لبنان فتحت الباب وأكدت بالبرهان أن الوضع في المنطقة ليس قدراً يجب الخضوع له وظهر ذلك عام 2000 و2006 و"بالمنيح ما فيك تاخد شي من إسرائيل"

واعتبر أن الحل الدائم يكمن في العدالة

وأكد أننا لا نريد للبنان أن ينخرط في الحرب لكن قلنا إذا فُرضت الحرب علينا سنواجه وحزب الله حمى البلاد, وأن الأولوية هي للجيش اللبناني ويأتي دور المقاومة في حال تقصير الدولة بمكان معيّن, وأننا نفتخر بما فعلناه مع حزب الله بالوقوف في وجه الفتنة في الداخل وكان هناك من يريد أن يأخذ البلاد الى الإقتتال

وشدد على أن ما يميّزنا أننا لسنا أداة بيد الخارج والواقع يقول أن تصرّف حزب الله حكيم وإذا سلّمنا جدلاً أننا أعطينا الغطاء للحزب فهذا كان ورقة قوة ولمصلحة لبنان