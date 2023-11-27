living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لا نريد للبنان أن ينخرط في الحرب"... سليم عون: نفتخر بما فعلناه مع الحزب بالوقوف في وجه الفتنة

27
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون لهنا بيروت أن واحد من أقوى جيوش المنطقة لا يستطيع أن يُكمل اليوم ولن يصل الى الحلول في ظل تصرفاته الإجرامي, وأن الشعوب الإقليمية والغربية ترفض إجرام الجيش الإسرائيلي والجو العام في "إسرائيل" ليس راضياً بالرغم من الدمار الكبير في غزة ونشهد اليوم تحولاً كبيراً لكن الأمر يحتاج الى الوقت

وأضاف: اليوم تم تكريس فكرة سقوط صفقة القرن وحماس تدافع عن شعب مقهور لم يبقى أمامه أي خيار سوى المقاومة ويجب أن تفهم "إسرائيل" أن طريقتها هذه لن تجلب السلام, وأن المقاومة في لبنان فتحت الباب وأكدت بالبرهان أن الوضع في المنطقة ليس قدراً يجب الخضوع له وظهر ذلك عام 2000 و2006 و"بالمنيح ما فيك تاخد شي من إسرائيل"

واعتبر أن الحل الدائم يكمن في العدالة

وأكد أننا لا نريد للبنان أن ينخرط في الحرب لكن قلنا إذا فُرضت الحرب علينا سنواجه وحزب الله حمى البلاد, وأن الأولوية هي للجيش اللبناني ويأتي دور المقاومة في حال تقصير الدولة بمكان معيّن, وأننا نفتخر بما فعلناه مع حزب الله بالوقوف في وجه الفتنة في الداخل وكان هناك من يريد أن يأخذ البلاد الى الإقتتال

وشدد على أن ما يميّزنا أننا لسنا أداة بيد الخارج والواقع يقول أن تصرّف حزب الله حكيم وإذا سلّمنا جدلاً أننا أعطينا الغطاء للحزب فهذا كان ورقة قوة ولمصلحة لبنان

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   