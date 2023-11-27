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موجة من سرقة شبكات وأسلاك الكهرباء العامة...تشهدها بلدة الجية

27
NOVEMBER
2023
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شهدت بلدة الجية موجة لافتة من سرقة شبكات وأسلاك الكهرباء العامة، فسجل سرقة كابلات محطة مفترق كنيسة ودير مار شربل في البلدة، وهي هوائية عامة، كما تمت سرقة كابلات محطة أحد المسابح، وهي محطة هوائية خاصة، إضافة الى سرقة كابل محطة البستاني (هوائية خاصة) مسبح.


وقد أثارت هذه الموجة، حالا من الإستياء والغضب لدى أبناء البلدة، لجهة إستفحال هذه السرقات في البلدة، فيما علم أن الأجهزة الأمنية إستنفرت في القيام بالتحريات والتحقيقات لملاحقة وتوقيف الفاعلين، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

من جهته، أشار رئيس بلدية الجية بالتكليف وسام الحاج، الى أنه تواصل مع الأجهزة الأمنية، مؤكدا أنها هي المسؤولة عن الأمن في البلدة، وأن البلدية لا يمكن أن تحل مكان القوى الأمنية. ولفت الى أن “شرطة البلدية، تقوم بالدوريات ليلا نهارا، ولكن ليس لديها العديد والعتاد لتغطية النطاق الجغرافي للبلدة”، داعيا أهالي البلدة الى البقاء متيقظين ومتعاونين مع البلدية وابلاغها فورا عن أي عمل او حادث مخل بالأمن في البلدة.

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