"لا يمكننا الاستمرار بمفاوضات بلا أفق"... بوحبيب: المجتمع الدولي مدعو الى العمل على تطبيق حل الدولتين

A + A -

رأى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، أنه "لا يمكننا الاستمرار بمفاوضات بلا أفق زمني لأنها ستؤدي الى مزيد من المشاكل"، مؤكدا أن المجتمع الدولي مدعو الى العمل على تطبيق حل الدولتين وتحويل هذه المأساة الى فرصة.



وقال: "نحتاج بسرعة الى هندسة قرار في مجلس الأمن الدولي يحقق تطلعات الجانبين: الاستقلال للفلسطينيين والأمن لاسرائيل"، مشيرا الى أن "السلام الفلسطيني- الاسرائيلي سيكون له أثر الدومينو، وأن العمل اليوم على تطبيق حل الدولتين سيجلب الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم".