جنبلاط يعلن تأييده دومينيك دو فيلبان "الذي يحارب الفاشية الفكرية لمعظم الاعلام الفرنسي"

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بعد الهجوم الشرس من وسائل اعلام العدو الاسرائيلي على دومينيك دو فيلبان، رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة X ان أنا أؤيد دومينيك دو فيلبان الذي يحارب الفاشية الفكرية لمعظم الاعلام الفرنسي تحت مسميات وحجج اللاسامية.

وهذا ما قاله جنبلاط:

Je suis entièrement d’accord avec Dominique De Villepin qui combat le fascisme intellectuel de la plupart des médias français sous prétexte d’antisémitisme

للاطلاع على ما نشر على وسائل الاعلام الاسرائيلي على الرابط التالي: https://twitter.com/BreakNewsFrance/status/1728850780449370396