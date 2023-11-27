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ممثلا الجمهورية اللبنانية: الوزير نصار يؤيد استضافة المملكة العربية السعودية لإكسبو 2030

27
NOVEMBER
2023
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في اطار التحضيرات الجارية استعدادا للاعلان عن الدولة الفائزة باكسبو 2030 , شارك وزير السياحة وليد نصار, ممثلا الجمهورية اللبنانية، وبدعوة خاصة من نظيره في المملكة العربية السعودية الاستاذ أحمد الخطيب وبحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة السفير الاستاذ عادل الجبير وممثلي بعض الدول، في اللقاء الذي أقيم في منزل سفير خادم الحرمين الشريفين في فرنسا الاستاذ فهد الرويلي ، وذلك في سياق التحضيرات لجلسة التصويت التي ستتم ضمن الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس يوم الثلاثاء في 28 من الشهر الجاري والتي سيتم الاعلان خلالها عن المدينة الفائزة باستضافة معرض إكسبو 2030.
وكان نصار قد اعلن مسبقا عن تأييد لبنان لاستضافة المملكة العربية السعودية اكسبو 2030 في العاصمة الرياض .

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