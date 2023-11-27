خالفوا قانون الصيد... وهذا كان مصيرهم

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أعلنت المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ لها أنه "في الآونة الأخيرة، كّثُرَت ضمن عدد من البلدات الشّوفيّة، مخالفات الصّيد البرّي التي يرتكبها أشخاصٌ مجهولون، ولا سيّما في أوقات الليل. فقد وردت شكاوى من مواطنين إلى فصيلة شحيم في وحدة الدّرك الإقليمي، في هذا الصّدد، بحيث سجّلوا انزعاجهم من آلات يستخدمها الصيّادون لجذب الطّيور، ناهيك عن صوت إطلاق النّار من أسلحة الصّيد".

واضاف البلاغ : "بتاريخ 16/11/2023 ، ونتيجةً للمتابعة والرصد للحدّ من هذه الظّاهرة، تمكّنت دورية من مخفر مزرعة الضهر التّابع للفصيلة المذكورة من توقيف ثلاثة أشخاص في محلّة بكيفا، وهم كل من:

– م. غ. (مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)

– ج. ر. (مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)

– ع. ش. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)

بحيث تم ضبطهم بالجرم المشهود، وفي حوزتهم بنادق صيد و ٢٧٥ خرطوشة من عيار ١٢ملم. وجعبتي صيد وأربعة مصابيح إنارة ووصلات كهربائية ومولّد كهربائي وكاشف ليلي و"لايزر" وآلة لجذب الطيور. إضافةً إلى ضبط ثماني طرائد من نوع السّمّن".

وختم البلاغ "أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعت أسلحة وأدوات الصيّد القضاء المختص، وذلك بناءً على إشارته".