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بشرى "سارة" من الضمان الاجتماعي...!

27
NOVEMBER
2023
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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: "إلى جانب التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد على مدى السنوات الأربعة الماضية اقتصادياً وماليًا وصحيًّا واجتماعيًّا، يشهد لبنان مؤخّراً وضعًا أمنيًّا غير مستقرّ بسبب العدوان الغاشم على الجنوب والذي ما تزال احتمالات توسّعه قائمة. واستجابةً إلى أهمّيّة دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أعدّت إدارته خطّة طوارئ كي يكون هو والجهات الصحيّة المتعاملة معه على جهوزية كاملة في حال حدوث أي طارئ.

وفي إطار سعي المدير العام الدؤوب إلى تلبية احتياجات العصر والحفاظ على ريادة الضمان وتطويره بشكل مستمرّ، واستناداً الى قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 1257 المتخذ في الجلسة عدد 1016 تاريخ 8/11/2023 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية (وزارة العمل) بالقرار رقم 119/1 تاریخ 20/11/2023 ، والمسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 2017 تاریخ 21/11/2023،

 

أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية حملت الرقم 728 بتاريخ 23/11/2023 قضى بموجبها إضافة "اختصاص في الامراض الصدرية والانعاش الطبي" Pneumologie et Réanimation Médicale نظراً لأهميّته في مجال الرعاية الطبية عموماً والاستشفائية خصوصاً. وقد حدّدت مدة اختصاصه بخمس سنوات في اختصاص الامراض الصدرية والانعاش الطبي منها سنتين في فروع الامراض الداخلية أو ثلاث سنوات في اختصاص الامراض الصدرية والانعاش الطبي بعد نيل شهادة في الطب الداخلي.

من هنا، يَعد د. كركي أنّه مستمرّ بالقيام بكافّة الخطوات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الطبيّة والصحية والاجتماعية بحيث يعود الضمان ليلعب دوره كصمام للأمان الإجتماعي لثلث الشعب اللبناني".

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