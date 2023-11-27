living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الدولة في ادنى مستوياتها"... السيد: الصحيح تعيين قائد للجيش!

27
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عزّى النائب جميل السيد بـ "شهداء المقاومة في لبنان وفلسطين وشهداء الإعلام وشهداء المواطنين والصديق محمد رعد باستشهاد نجله".

وقال، في تصريح قبل ظهر اليوم الإثنين من مجلس النواب: "عندما تقع حروب من هذا النوع يكون هناك دولة، المقاومة والجيش في حروب من هذا النوع وسيلة للاستثمار السياسي وعندما تكون الدولة في انهيار ودولة كيديات ومعطلة في الحد الادنى من الخدمات، لا نتوقع منها أن تقوم بشيء من اجل تحسين ظروف البلد، ويبدو الحديث عن اي شأن داخلي سخيفًا في ظل التطورات والمجازر الكبرى في المنطقة".

وأضاف، "ونرى ان الدولة في ادنى مستوياتها لا سيما في رعاية شؤون المواطنين، لا يجوز أن يكون هناك من يضحي وخلفه من يهدر. أرى الاتجاهين يوازيان بعضهما وأي عمل لا أساس له، ولا سياق عمل للدولة، يضاف الى ذلك الفراغات الموجودة، والأهم مسألة رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش ويقعان في التجاذبات السياسية واستمرار قيادة الجيش، من الأمور الأساسية في البلد. هناك كفاءات وأصول ومعنويات لهذا الموضوع، نرى حجم الخطر الذي سيترتب على الجيش من خلال الصراع بين التعيين والتمديد".

وتابع السيّد، "برأيي هناك إمكانية لتأمين قيادة الجيش، والجيش أكبر من ذلك، هناك ضباط وزملاء يتحدثون عن الوضع المعنوي في ظل ما يجري في الجنوب، والوضع الداخلي عدا عن فوضى النازحين، وان ملء الشغور المرتقب في قيادة الجيش خلال شهر، يجب أن يحسم خلال الأسبوع الحالي. 60 ألف و70 الف عسكري ينتشرون على الطرق، لا نستطيع ان نتعامل مع الشغور كغيره، ندعو إلى ملء الشغور ضمن ظروف تعيين قائد أصيل للجيش، والأولوية للتعيين، وبما انه ماروني، وكل الفتاوى عن التمديد والتعيين غير قانونية، ليخيطوا قرارًا يتفقون عليه سياسيًا، "عينوا قائد جيش ماروني ومشوا الجيش".


وإعتبر، أن "الفراغ أخطر والمرشحون لقيادة الجيش معروفون، الصراع بين التمديد والتعيين خطأ، الصحيح تعيين قائد للجيش، وعندما تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية إما أن يبقى وإما أن يعيّنوا غيره. أدعو إلى الحسم ، التمديد مخالف للدستور والتعيين مخالف للدستور ولكن اليوم نقوم بعمل موقّت، هذا موضوع جوهري واساسي".

وتطرّق السيّد الى موضوع الموازنة، معتبرا أنها "موازنة مفلسة وموازنة ضرائب".

وختم، "الموظف زاد معاشه 3 او 4 مرات، بأي حق تُزاد الضرائب 30 مرة، كما هناك زيادة على الـ TVA وما من معاملة في الدولة الا وتمّت زيادتها 20 أو 30 مرة، هناك ضرائب كثيرة، هذه موازنة ترقيع ما هو مرقع، وأخطر ما في الموازنة أنها تستهدف جيوب الناس العاديين، وأقول إن هذه الموازنة تجمع المال من جيوب المواطنين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   