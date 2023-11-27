بعد اتهامه بتذكية النزاع القائم ضمن عائلة الياس سكاف.. جريصاتي ينفي!

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صدر عن الوزير السابق سليم جريصاتي البيان الآتي:

"بعدما تكاثرت الايحاءات التي وصلت الى حد الاتهام المباشر في الآونة الاخيرة بأني اذكّي خلافا حادا وغير مألوف ضمن عائلة الراحل الكبير الياس سكاف في زحلة، وقد تحولت هذه المادة اعلاميا الى ما يشبه المطيّة السياسية لبعض النفوس المريضة والمغرضة، وهي مرصودة مني، اجد نفسي مضطرا الى الاعلان ان لا علاقة لي على الاطلاق، من قريب او بعيد، بالنزاع القائم ضمن العائلة الواحدة المذكورة، ولا انتظر شهادة من احد، وانا ابن العائلة الزحلية التي لم تعتد يوما دخول بيوت الغير لاحلال الخراب فيها، بل على العكس تماما إن دعيت او دعتها الاخلاق اليها. ليس لي معاونون في زحلة والبقاع، بل محبون وخلّص واقرباء واصدقاء كثر، وانا على موعد معهم في المتاح من قابل الايام".