وفد حكومي سوري رفيع يصل إلى دولة الإمارات العربية

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الوطن السورية: علمت «الوطن» من مصادر متابعة أن رئيس الوزراء حسين عرنوس سيترأس وفد سورية إلى قمة المناخ «cop 28» المقرر انعقادها في دولة الإمارات العربية المتحدة في الثلاثين من الشهر الجاري.

وحسب مصادر «الوطن» فإن الوفد السوري المشارك في القمة سيصل إلى الإمارات منتصف الأسبوع الجاري، ويضم وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف إضافة لوفد فني يضم خبراء ومتخصصين في مجالات البيئة والمناخ.

ومن المقرر أن يجري الوفد السوري حسب المصادر، عدداً من اللقاءات، كما يشارك في جلسات وفعاليات وأحداث تتعلق بالعديد من الموضوعات ذات الصلة بملف تغير المناخ.

ويترقّب العالم فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة وسط آمال معلّقة على وصول قادة العالم إلى اتفاق مناخي غير مسبوق في القمم السابقة.

وتجتمع وفود من كل دول العالم سنوياً في مؤتمر مناخي دولي بإحدى العواصم العالمية، يطلق عليه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «UNFCCC».

ويضم جدول أعمال فعاليات القمة الممتدة عبر أسبوعين، قضايا خفض الانبعاثات الدفيئة، والتكيف مع الأحداث المناخية القاسية، ومقايضة انبعاثات الكربون، وعدم المساواة بين الجنسين.

رئيس مؤتمر الأطراف المناخي «كوب 28» سلطان الجابر كان قد أبدى في تصريحات له أول أمس نقلتها وكالة «فرانس برس»، حماساً شديداً وتفاؤلاً حذراً بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي لعلاج قضايا ‏المناخ. ‏

وقال الجابر: إن المؤتمر سيحمّل الجميع مسؤولية الحفاظ على الهدف الذي حددته اتفاقية باريس لعام 2015، المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وأقيمت النسخة الماضية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وأخفق المجتمعون في ‏الضغط من أجل خفض الكربون الجذري العاجل لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقاً لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.