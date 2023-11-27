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عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 تشرين الثاني 2023

27
NOVEMBER
2023
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الأخبار: صمود الهدنة: اليد العليا للمقاومة

قيادة الجيش: القرار مؤجّل

 

 

 


نداء الوطن: الراعي يحذّر من "رياح تضع لبنان على فوهة بركان"
لودريان يدقّ ناقوس ثلاثة أخطار... وميقاتي: لا ضمانات دولية جنوباً

 

 



البناء: أنصار الله يواصلون تحدي الردع الأميركي في البحر الأحمر والممرات المائية / استئناف الهدنة بعد تعثر يومها الثاني كشف رجحان كفة ميزان القوة للمقاومة / تجديد الهدنة والتبادل على الطاولة… وفق صيغة يوم لكل 10 و3 مقابل 1/

 

 

 


اللواء: مهمة لودريان الرئاسية تبدأ من بوابة غزة إلى جبهة الجنوب
الراعي يصعّد ضد التعطيل.. وخروقات معادية لمنع عودة الأهالي

 

 

 

 

النهار: مهمة لودريان: تحريك رئاسي استعداداً لمفاوضات

 





الجمهورية: لودريان غدًا في بيروت
بادين يأمل في تمديد الهدنة

 

 

 


?l'orient le jour: Trêve précaire au Liban-Sud, des habitants inspectent les dégâts : « Où est l’État  »

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