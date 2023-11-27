عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: صمود الهدنة: اليد العليا للمقاومة

قيادة الجيش: القرار مؤجّل



نداء الوطن: الراعي يحذّر من "رياح تضع لبنان على فوهة بركان"

لودريان يدقّ ناقوس ثلاثة أخطار... وميقاتي: لا ضمانات دولية جنوباً





البناء: أنصار الله يواصلون تحدي الردع الأميركي في البحر الأحمر والممرات المائية / استئناف الهدنة بعد تعثر يومها الثاني كشف رجحان كفة ميزان القوة للمقاومة / تجديد الهدنة والتبادل على الطاولة… وفق صيغة يوم لكل 10 و3 مقابل 1/



اللواء: مهمة لودريان الرئاسية تبدأ من بوابة غزة إلى جبهة الجنوب

الراعي يصعّد ضد التعطيل.. وخروقات معادية لمنع عودة الأهالي

النهار: مهمة لودريان: تحريك رئاسي استعداداً لمفاوضات









الجمهورية: لودريان غدًا في بيروت

بادين يأمل في تمديد الهدنة



?l'orient le jour: Trêve précaire au Liban-Sud, des habitants inspectent les dégâts : « Où est l’État »