أسرار الصحف ليوم الأثنين 27 تشرين الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تساءل مسؤول خليجيّ عن المهمة التي جاءت لأجلها الأساطيل الأميركية، ولماذا نشرت المدمّرات في الخليج. وإذا كان الهدف هو ردع من يدخل على خط حرب غزة، فالذي فعله أنصار الله واضح ومعلن بصفته مساندة للمقاومة في غزة ومستمراً حتى وقف إطلاق نار شامل وليس هدنة وهو يتحدّى الأميركيين علناً في نقطة طالما كانت عنوان الاستراتيجيات الأميركية وهي ضمان حرية الملاحة الدولية وتدفق الطاقة في الممرات المائية. فهل يجب الوثوق بالكلام الأميركيّ عن حماية الحلفاء بعد ذلك؟

خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن نجاح الهدنة وتمديدها والسير بتبادل الأسرى وفق شروط القسام يعني انتصاراً للمقاومة في غزة، وقد تحقق دون أن يوظف حزب الله كامل فائض قوته إلا في الردع، يعني أن هذا الاستخدام لم يكن حاجة بخلاف الدعوات المعاكسة ويعني أن المقاومة في لبنان كانت أبعد نظراً من الذين زايدوا عليها بدعوات الحرب الشاملة، متسائلاً ماذا لو كان حزب الله قد استجاب والقصف على تل أبيب يقابله القصف على بيروت وجاءت الهدنة ولكونها جاءت بدونه يعني أنها لم تكن لتأتي بفضله؟

اللواء: أسرار

لغز

تعمّد مرجع نيابي عدم الاستعجال ببت مسألة تأجيل البحث بمشروع قانون تسريح قائد الجيش بإنتظار الحصول على أوسع تأييد ممكن لهذا القانون !



غمز

تبين وجود أربعة تقارير من هيئة الشراء وديوان المحاسبة تنقض المزايدة الأخيرة لتلزيم خدمات البريد لشركة «ليبان بوست»، ومع ذلك يصر وزير الإتصالات على توقيع العقد مع الشركة الحالية رغم ما يتضمنه من شوائب!



همس

تجري إتصالات بين قيادات المعارضة لتصليب موقفها في الإنتخابات الرئاسية بعد فترة من التباعد فيما بينها نتيجة التباينات حول إعتماد مرشح واحد بعد خروج جهاد أزعور من حلبة السباق الرئاسي!

نداء الوطن: خفايا

تبيَّن أن زيارة وزير الدفاع إلى عين التينة تضمنت عرضاً من العميد سليم للرئيس بري لتعيين قائد جديد للجيش ورئيس اركان وأعضاء المجلس العسكري بدل الذين بلغوا سن التقاعد، لكن الرئيس بري لم يُبدِ حماسةً لِما حمله العميد سليم، فسقط العرض.

تحاول جهات في وزارة المالية استغلال الظروف السياسية الراهنة والخلاف حول قيادة الجيش من أجل الغاء أو تجميد التدبير رقم 3 المتضمن احتساب سنوات الخدمة لعناصر الجيش والقوى الأمنية بثلاث سنوات عن كل سنة خدمة.