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المساعي قائمة لتمديد الهدنة

26
NOVEMBER
2023
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في اليوم الثالث من هدنة الايام الاربعة، وفيما كانت وزيرة الدولة القطرية لشؤون التعاون الدولي تعلن من قطاع غزة بالذات ان المساعي قائمة لتمديد الهدنة، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بزيارة هي الاولى له للقطاع منذ بدء الحرب مع حماس، متوعدا امام جنوده بمواصلة القتال حتى النهاية، الى أن يتم تحقيق النصر، من دون ان يحدد ما هو مفهومه الجديد للنصر بعد كل ما جرى.
وفي الموازاة، كانت دفاعات الجيش السوري تعترض صواريخ إسرائيلية مصدرها مرتفعات الجولان بعد إخراجها مطار دمشق الدولي عن الخدمة، على وقع اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة باسرائيل قبالة سواحل اليمن، في حادث بحري هو الثاني من نوعه بعد اختطاف السفينة التجارية في البحر الاحمر.
اما لبنانيا، وفيما ساد الهدوء الحذر جبهة الجنوب، فقبل حرب غزة واثناءها وبعد الهدنة، تدور الاخبار اللبنانية حول نفسها، مطعّمة بكم هائل من التضليل، الذي تمارسه وجوه تطل يوميا على الشاشات وعبر منصات التواصل، وتدلي بما تعرف او تجهل، وهو غالبا ما يكون غير دقيق. ولعل في غالبية التوقعات التي استنبطها هؤلاء حول مجريات الحرب في القطاع والجنوب، خير دليل.
وفي سياق الدوران اللبناني في الحلقة المفرغة، كلام بلا جديد حول تحريك المبادرة القطرية وزيارة جان ايف لودريان مجددا الثلاثاء، فيما يَفرض خطر الشغور في القيادة العسكرية نفسَه على ما عداه، وهذا الموضوع بالتحديد شكّل محور عظتي البطريرك الراعي والمطران عودة اليوم.

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