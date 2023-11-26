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يقوم بإيوائهم في منزله في عاليه.. و ماذا بعد؟

26
NOVEMBER
2023
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إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وفي سياق التحقيقات التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، توصلّت عناصره الى تحديد هوية شخص يقوم بإيواء الموقوفين في منزله إضافة إلى مشاركتهم بعمليات السرقة، ويدعى: ر. غ. (مواليد عام 1994، لبناني).

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، عمدت عناصر المكتب المذكور إلى استدراجه وتمكنت من القاء القبض عليه في محلة الحازمية، وبتفتيش منزله الكائن في محلة عاليه ضبطت معدات تستخدم في عمليات السرقة، ميزان حساس وأدوات تستعمل في تعاطي المخدّرات، مبلغ مالي مزيّف من فئة /50/ دولار أميركي.

وبالاستماع اليه، اعترف بما نسب إليه، كما تبيّن أنه من أصحاب السوابق بجرم ترويج مخدّرات.

والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص وفق ما أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ لها.

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