living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ ملف الأسرى بين الفشل الإسرائيلي والنجاح الفلسطيني... لبنان ينتظر لودريان والراعي يجدد هجومه على تعيين قائد للجيش

26
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد مجاولة جس النبض الإسرائيلية أمس في ملف الأسرى والتي اصطُدمت بحزمٍ فلسطيني، تتوجه الأنظار إلى إمكانية تمديد الهدنة ومفاعيلها. ذلك أنَّ الجو الأميركي يُكثر من الحديث عن التمديد، وسط إبراز أجواء في الإدارة السياسية الأميركية عن تصاعد الضغوط على الرئيس جو بايدن لتغيير مقاربة الحرب الإسرائيلية. كما أن ردود الفعل الدولية، بدأت تظهر انقلاباً في المشهد الغربي والأوروبي الذي بدأ بدعم إسرائيل تحت الشعار الواهي عن "محاربة الإرهاب"، وينتهي تنصلاً من الحرب المدمرة. وقد أبرز موقف رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا عن تحميل إسرائيل المسؤولية وغضب حكومة الحرب، فصلاً من فصول هذا التحول ولو التدريجي.

وعلى خطٍ مواز، نجحت "كتائب القسام" لا بإدارة ملف الأسرى فحسب وتصويره انتصاراً للقضية الفلسطينية فحسب، بل بتقديم صورة إنسانية عبر الإعلام مع الصور عن التعامل الودّي مع الأسرى من نساء ومراهقين وأطفال. في المقابل، برز الفشل الإسرائيلي في شكلٍ فاضح مع التوتر إزاء تحرير الأسرى الفلسطينيين، وقمعهم عبر تهديدهم بمنع أي مظاهر احتفالية. وهكذا، يراكم الشعبُ الفلسطيني النجاح ولو من خلال الصورة الرمزية والإعلامية، فيما تزيدُ إسرائيل فشلَها وتخبطها.

وفيما ساد الهدوء ميدانياً غزة وجنوب لبنان، استمرّ الضغط عبر باب المندب والبحر الأحمر، مع الحديث عن السيطرة على سفينة مملوكة من إسرائيل في خليج عدن. وهذا ما يُبقي حالة الضغط مفتوحة من خلال هذه الجبهة التي دخلت سياق الحرب مع إسرائيل، والتي من شأنها أن "تريح" الجبهات الأخرى من العبئ وترفع من كلفة الحرب الإسرائيلية.

لبنانياً، وفيما ينتظر الوسط السياسي زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ومدى حملِها أفكاراً لتنشيط الحوار الرئاسي، جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي موقفه من أزمة انتهاء ولاية قائد الجيش. وقد أصر الراعي في عظة الأحد على موقفه برفض تعيين قائد جديد، وربط ذلك بانتخاب رئيس جديد، إضافةً إلى تمديد ولاية العماد جوزف عون في هذا الوقت.
وفي المقابل، كان أركان حزب الله والشيعية الشيعية يدعون إلى الحوار الداخلي والمسارعة إلى انتخاب رئيس كما لفت إلى ذلك المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي رأى ألا "حل بهذا البلد من دون تسوية وطنية تطال مفاتيح مصالح البلد"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية مفتاح وطني والحل بطبخة داخلية فقط".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   