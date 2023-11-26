ابي رميا يشارك في حفل "يوم المتوسط" في برشلونة

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شارك النائب سيمون ابي رميا في حفل "يوم المتوسط" الذي اقيم في برشلونة امس بدعوة من "الاتحاد من اجل المتوسط" بحضور وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريز وامين عام الاتحاد السفير كمال ناصر وحشد من الفعاليات السياسية والدبلوماسية من بلدان المتوسط.



والتقى النائب ابي رميا بعمدة برشلونة جاومي كولبوني ( Jaumi Collboni ) وشكره على قرار برشلونة تجميد العلاقات بين المدينة وكل المؤسسات الاسرائيلية وتعليق التوأمة مع تل ابيب بسبب المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة وذلك حتى الوصول الى وقف كامل للحرب. وحيّا ابي رميا جرأة كولبوني وفريق عمله في اتحاد هذا القرار والذي يعاكس كل الاجواء التي كانت سائدة في الاوساط السياسية الغربية وهذا دليل على تعلّق برشلونة بالقيم الانسانية ومبادىء العدالة الدولية.