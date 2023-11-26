مشاركة هيئة كولكو مونتريال في عشاء لدعم مستشفى تل شيحا في زحلة

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لبت هيئة كولكو مونتريال - التيار الوطني دعوة للعشاء السنوي الذي يحيه نادي زحلة لدعم مستشفى تل شيحا و ذلك يوم السبت ٢٥ تشرين الثاني في قاعة كاتدرائية المخلص للروم الملكيين الكاثوليك مونتريال، تقدم الحضور سيادة المطران ميلاد الجاويش راعي أبرشية كندا للروم الكاثوليك الملكيين مع لفيف من الكهنة، أعضاء من بلدية مونتريال ولاڤال ، ممثلين عن الأحزاب اللبنانية والجمعيات الخيرية .

ترأس وفد التيار منسق هيئة كولكو مونتريال السيد أنطوان مناسا، يرافقه أمينه سر كولكو كندا السيدة عبير شمعون و عدد كبير من الاعضاء .

#لبنان_يجمعنا