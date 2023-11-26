رعى الوزير فياض حفل تدشين البئر الإرتوازي في الوردانية

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الوزير فياض رعى حفل تدشين البئر الإرتوازي في الوردانية:

الرد على أطماع العدو الإسرائيلي بمياهنا المضيّ بمشاريعنا المائية..

الوزير بيرم:" بالتضامن والتكافل نستطيع أن نحقق الكثير في زمن المستحيل..

رعى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، حفل افتتاح البئر الإرتوازي، وخزان المياه في بلدة الوردانية ( اقليم الخروب)ن والذي أقيم في موقع البئر - حي العقبة، وحضره إلى الوزير فياض، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، مدير فرع الحزب التقدمي الإشتراكي في الوردانية علي عيسى ممثلا النائب بلال عبدالله، المدعي العام المالي القاضي علي مصباح ابراهيم، القاضي حسن الحاج، معاون رئاسة المجلس الشيعي الأعلى لشؤون العلاقات العامة علي الحاج، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران على رأس وفد من المؤسسة، مسؤول إقليم جبل لبنان والشمال في حركة أمل الحاج سعيد نصرالدين وأعضاء الاقليم، رئيس بلدية الوردانية علي بيرم، المهندس الحاج محمد الدنش، إمام بلدة الوردانية الشيخ يوسف عباس، ممثلون عن حزب الله، رئيس بلدية برجا العميد حسن سعد، رئيس بلدية جدرا المونسينيور جوزف القزي، رئيس بلدية الجية بالإنابة وسام الحاج، رئيس بلدية سبلين محمد يونس، سمير القعقور ممثلا رئيس بلدية بعاصير أمين القعقور، مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين، رئيسة المجلس الأعلى للجمارك العميد ريما مكي، رئيسة جمعية "وردانيتي" أسما بيرم وشخصيات ومخاتير وحشد من الأهالي .

رئيس البلدية

افتتح الحفل بالنشيد الوطني، ثم تقديم وترحيب من عضو المجلس البلدي همام الحاج، ثم تحدث رئيس البلدية الحاج علي بيرم، فرحب بالحضور، معربا عن سروره لإحتفال لهذا الإنجاز المهم في الوردانية، والذذي هو عبارة عن إنشاء بئر إرتوازي وخزان مياه سعة 1000 متر مكعب من المياه .

وأشار الى ان المجلس البلدي، أعطى إهتماماته منذ انتخابه إستكمال مشكلة المياه في البلدة، والتي بدأ بمعالجتها رئيس البلدية السابق الراحل حسين بيرم، والد وزير العمل، لافتا الى انه بسبب التوسع العمارني تفاقمت الأزمة، فتصدى لها المجلس البلدي عبر خطة تم تنفيذ 90 بالمئة منها، معددا الانجازات التي تم تحقيقها.

وشدد على أهمية التعاون بين البلدية ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، أدى الى تحقيق هذا الحلم، مشيرا الى ان هذا الانجاز خلفه رجال طيبين وغيورين، السند الدائم للبلدية القاضي علي ابراهيم والرئيس الاسبق للبلدية المحامي حكمت الحاج، شاكرا الوزير فياض على حضوره والمدير العام جان جبران لتعاونه الدائم لحل مشكلة المياه، كما شكر المتعهد المهندس غسان فرحات والمهندس طوني الزغبي ووليد صعب على متابعة وضع المياه في البلدة .

ابراهيم

ثم ألقى المدعي االعام المالي القاضي علي ابراهيم كلمة فقال:" كلنا يد واحدة وقلب واحد، وبالنسبة لخط الخدمات الذي تأمن للبئرين الارتوازيين في محلتي الروس والعوينات، فإن الخط الأول أنجز بتبرع من الحاج مصطفى مراد من بلدة عيترون في الجنوب، أما الخط الثاني فكان تقدمة من الشيخ بدر الخرافي من الكويت، فالمهم معرفة من يقدم لهذه البلدة ومن يخدمها."

وأضاف "نحن نقدر ونحترم كل شخص يضع يده بيدنا، ونقدر اي جهد يبذل في اي مشروع يقام في هذه البلدة، يدنا ممدودة، وقلوبنا مفتوحة للجميع . وانا اشكر الوزير فياض والمهندس جان جبران والمهندس محمد دنش الموجود معنا دائما.

جبران

من جهته هنأ المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران "الوردانية وأهلها بهذا المشروع الذي أنجز بسلام، والذي بدأ بظروف صعبة، وقال:"ونحن والدكتور علي ابراهيم عالجنا كل الصعاب، وانا اؤكد ان هذا هو المشروع الوحيد الذي أنجز في ظل الظروف التي نعيشها، على أمل أن تنجز بقية المشاريع المتوقفة في مؤسسة بيروت وجبل لبنان .."

أضاف "هناك نعمة موجودة في الوردانية، وهي إصرار الأهالي على إنجاز هذا المشروع، وأخص بالشكر الرئيس السابق للبلدية حكمت الحاج، الذي كان مثابرا معنا لاستكمال هذا المشروع، وكان اتصاله يوميا معي ومع المؤسسة، فضلا عن أن الدكتور علي إبراهيم، الذي هو شمس لهذه البلدة، فلولاه لما اشرق هذا المشروع."

الوزير بيرم

وكانت كلمة لوزير العمل مصطفى بيرم فقال:"أن نجتمع اليوم هنا في الوردانية في هذا الظرف الصعب لافتتاح هذه المنشأة الحياتية والحيوية المهمة، هذا أمر مهم، لأن الوردانية تثبت أنه بالتضامن والتكافل والعقلية الفائدة للجميع، نستطيع أن نحقق الكثير في زمن المستحيل . واللافت أن كل فرد في هذه البلدة لا يفكر بنفسه بل يصبح ملكا ومشاعا للجميع. وأعتقد أن هذه أخلاق وذكاء ومصلحة، وهذا نموذج يحتذى.

اضاف" نحن في مرحلة صعبة، وعندما تنجز عملا فهو أمر مهم، هو إضاءة شمعة تضيء وتضيف نوعا من الأمل، لأن ما يحتاجه لبنان هو ثقافة الأمل، فعندما تفقد الامل تفقد الحافزية والمعنى والإحساس بضرورة الإنجاز، ويصبح الإنسان متقوقعا حول نفسه ولا يفكر بالاخرين، بينما ثقافة الجماعة والإنجاز التي تتكافل مع بعضها لكي توصل إلى مشاريع انجازية، لا تكون لمصلحة الشخص وإنما لمصلحة الجماعة، ومن يفكر بذلك يربح."

اضاف: عندما كنا صغيرا قال لي والدي ابو مصطفى والذي كانت له رمزية في المنطقة، " كي تحصل على رغيف الخبز، احرص أن تأتي بربطة الخبز للجميع، عندها ستأكل انت والجميع" هذه هي الروحية التي نحتاجها، شاكرا كل من ساهم في هذا المشروع الحيوي للوردانية وأهلها .

الوزير فياض

وختاما تحدث الوزير فياض فقال:" أنقل اليكم بدايةً تحيّات بلدة جباع الجنوبية الأبيّة، حيث كنّا اليوم نؤدّي واجب العزاء لإبنها الصامد، الصابر، المحتسب، الحاج محمّد رعد... ذهبت أواسيه وإذ به يمنحُني من قوّته عزمًا، ومن صبره إيمانًا، ومن شجاعته معنويات... إنّه رئيسُ كتلةٍ نيابيةٍ أساسية وأحد أهم مسؤولي حزب الله، ولكنه أيضًا أبٌ لشهيد مثلُه مثلُ ثمانين أبًا سبقوه في هذه المعركة اليوم وآلاف الآباء في المعارك سابقًا."

وأضاف الوزير فياض "نعم أيها الإخوة إنها حربٌ ضروس، سقط فيها شهداء مدنيّون نساءٌ وأطفال وصحافيون، والكثير من شهداء المقاومة. نعم إنهم كُثُر سقطوا دفاعًا عن الوطن، إنّهم كُثُر لأنهم إفتدوا القرى والمدن في العمق بدمائهم ومنعوا امتداد النار اليها وحصروا المعركة في ميدانها الأخطر وأسندوا إخوانهم في غزة الذين يسطّرون ملاحمَ لم يعرف لها التاريخ مثالًا أرعبت العدو وأرغمت قيادته على الرضوخ لشروط الهدنة وعلى الإفراج عن الأسرى. لقد منع شهداؤنا إمتداد الدمار الى الداخل اللبناني والى البنى التحتيّة اللبنانية، لأن هذا ما يتقنه العدوّ الإسرائيلي، طبعًا الى جانب المجازر، ولولا ذلك ما كنّا اليوم على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود الجنوبيّة، نجتمع بمأمنٍ منه وندشّن مشاريع إنمائية تساعد الأهالي على البقاء والصمود في أرضهم."

وتابع الوزير فياض"على الرغم من الظروف الإقتصادية والمالية غير المسبوقة التي مرّ بها لبنان على مدى السنوات الماضية وإنعدام الموازنات الإستثماريّة في وزارة الطاقة والمياه ووصول مؤسسات المياه الى حافة الإنهيار المالي، تمكّنّا بجهود الأوفياء والموظفين المتفانين من إنقاذ بعض المشاريع الإنمائيّة المهمّة، ومنها مشروع الوردانيّة. لم يكن حفل التدشين هذا ممكنًا لولا تضافر جهود الجميع: من رئيس مجلس إدارة – مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأستاذ جان جبران وإصراره على المضيّ قدمًا بالتنفيذ، الى فريق عمل المؤسسة المثابر دون مقابل تقريبًا، وصولًا الى فريقَي المتعهّد والإستشاري. وهنا لا يسعني إلّا أن أشيد بالدور الكبير الذي لعبه الرئيس علي إبراهيم، إبن هذه البلدة، حيث واكب المشروع بكافة مراحله وكان سندًا له حين إحتجنا لهذا السند سواءًا على المستوى الإداري أو حتّى على مستوى الدعم اللوجستي خلال عمليّة البناء، فله الشكر الجزيل."

وقال :"مع إنتهاء هذا المشروع، سيتمكّن أهالي الوردانية من الحصول على المياه بشكلٍ آمن ومستدام بفضل البئر الأرتوازي المجهّز الذي سيؤمّن أكثر من ألف متر مكعب من المياه يوميّاً تخضع لعمليّة تعقيم وتُضَخ الى خزّان تبلغ سعته ألف متر مكعب. وسوف تعمل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على تشغيل المنظومة وصيانتها وستسعى، بالتعاون مع السلطات المحلّية، الى تغطية كافة الوحدات السكنيّة الواقعة ضمن نطاق خدمة هذا المشروع وإشراك الجميع ورفع معدّلات الجباية الى مستواها الأقصى تأمينًا لإستدامة المشروع ماليّاً."

وتابع "لا يمكن الحضور الى الوردانيّة دون التطرّق الى المشروع الوطني الأهم والذي تُعتَبر الوردانيّة القلب النابض له، عنيتُ بذلك مشروع سدّ بسري. لقد إجتمعنا اليوم كلّنا لتدشين مشروع بحجم بلدة فما بالكم لو كان المشروع بحجم بلد. لن نقبل أبدًا بأن يبقى مشروع بسري معطّلًا كرمى لعيون حفنةٍ من المضَلَّلين والمضَلِّلين والدليل على ذلك إستمرارنا الحثيث ببناء محطّة الوردانيّة التي ستؤمّن المياه النظيفة لساحل الإقليم وعاليه وبعبدا والمتن والعاصمة بيروت."

وختم الوزير فياض بالقول :"إن أطماع العدو الإسرائيلي بمياهنا لا تحتاج الى تبيان، وخير ردٍّ عليها المضيّ بمشاريعنا المائية وبإستغلالنا لآخر نقطة ماء تسقط على أرضنا أو تنبع منها شاء من شاء وأبى مَن أبى."

بعدها قام الوزير فياض والوزير بيرم والقاضي ابراهيم وجبران ، بتشغيل البئر، ثم تم ازاحة الستار عن لوحة تذكارية في موقع البئر، وبعدها اطلع الوزير فياض والحضور على عملية عملية ضخ المياه من البئر .