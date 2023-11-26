رعد: شهادة ولدي فرصة للمّ الشمل الوطني

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لفت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، إلى أن “الشهادة فعل ايمان بالقيم لا يدرك أبعادها إلا من عاش الصدق والإخلاص في إيمانه بربه والتزامه بقضايا الأمة والناس”.

وخلال الاحتفال التأبيني لنجله عباس محمد رعد في بلدة جباع الجنوبية، أضاف، “أملنا ان تستنهض دماء شهداء المقاومة التي نعتزّ بمسارها وبقائدها وسيدها السيد حسن نصرالله هذه الامة”.

وتابع، “العقل يقول لنا أن الوقت هو للعمل لمتابعة السير لتحقيق الهدف الذي كان يصبو اليه الشهيد واخوانه الشهداء”.

وأردف، “الشكر لكل المحبين ونأمل أن تكون شهادة سراج فرصة للم الشمل الوطني لتحقيق الأمن والأمان والحرية والكرامة والسيادة والقوة لبلدنا