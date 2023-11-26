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خوري وعواد يزوران هيئات الشمال في "التيار": متجذرون في كل لبنان والشمال جمع الدم المسيحي والمسلم دفاعاً عن الوطن!

26
NOVEMBER
2023
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زار نائبا رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري وللعمل الوطني ربيع عوّاد أقضية طرابلس، زغرتا، المنية _ الضنية ومحافظة عكار.

وأكد الخوري ضرورة تفعيل التواصل بين التياريين وبين الهيئات والمناصرين مع تمتين العلاقة فيما بينهم وبين قيادة التيار، بالإضافة الى التشديد على تنشيط عمل المنسقين المحليين لإستقطاب أكبر عدد من المناصرين والعمل على نشر فكر التيار ومبادئه من خلال جمعيات عمومية دورية تجرى في مكاتب التيار في القرى والبلدات. وإعتبر الخوري أن عنصر الشباب يشكل مستقبل التيار ويحدد مصيره ومن هذا المنطلق لابد من التركيز على إنخراطهم في الحياة السياسية ودمجهم في الهيئات المحلية وهيئات الأقضية والهيئات التنفيذية مشيراً الى أن استهداف 17 تشرين للتيار أثرت عليه سلباً ولكنها لم تستطع كسره والانتخابات النيابية الاخيرة أكدت ذلك. واعتبر أن العمل يجب أن يتركز على تثبيت قواعد التيار وتمددها بإتجاه مناطق جديدة تحضيراً للانتخابات القادمة.

أما عوّاد فأكد أهمية التعاون بهدف التواصل مع الفعاليات في كل منطقة إنطلاقاً من روحية وفكر التيار المنفتح على الجميع أهمية دور التيار في حلّ أي نزاع سياسي إنطلاقاً من سهولة تواصله مع الفرقاء كافة. كما شدد على أن التيار وطنيّ بالأفكار والمبادئ والمواقف، ولفت عوّاد أن التنوع يشكل قيمة مضافة على الصعيد الداخلي في التيار وعلى صعيد الوطن، وأن الحرية التي يتمتع فيها التيار تشكل نقطة قوة له، مع التنويه أن الهدف الأول لنا هو العيش في وطن يشبهنا وهذا الهدف قابل للتحقيق إذا ما تعاونا جميعاً بالرغم من الإختلاف والتمايز، مع الإنطلاق من مبدئ وطني جامع لنلتقي مع الجميع.
وتطرق عواد الى الروابط المشتركة بين التيار الوطني الحر وأهل الشمال عامة والمنية-الضنية وعكار خاصة لاسيما تحت شعار شرف تضحية وفاء والمؤسسة العسكرية التي جمعتنا في الماضي، حيث إختلط الدم المسلم بالمسيحي دفاعاً عن الشرعية اللبنانية.

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