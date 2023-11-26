عناوين الصحف ليوم الأحد 26 تشرين الثاني 2023

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النهار: اهتزازات لـ"هدنة الجنوب" وترقب "جديد" لودريان



الأنباء الكويتية: بري لجلسة تشريعية على جدول أعمالها تأجيل تسريح العماد عون

التزام حذر بالهدنة «جنوباً».. وميقاتي في إسطنبول للقاء أردوغان



الشرق الأوسط السعودية: «صعوبات التبادل» واكبت اليوم الثاني من هدنة غزة

«حماس» أخّرت إطلاق الرهائن بسبب «خروقات»... وإسرائيل هددت باستئناف الحرب... و«إشارات إيجابية» بشأن تمديد وقف النار



الوطن السورية: بعد تأجيل سببته خروقات الاحتلال بتنفيذ بنود من الاتفاق منها منع إدخال شاحنات الإغاثة لشمال القطاع … المقاومة تستأنف الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين لديها